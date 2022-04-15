Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı: 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınıyoruz.
GÜNDEM 15.04.2022, 15:00
Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Filistin’de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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