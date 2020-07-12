Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında soruları yanıtladı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde yapılacak değişikliklere ilişkin, "24 Temmuz'dan itibaren ibadet yapmaya başladığımızda o resimlerin üzerini bir şekilde perdelemek ya da teknolojik imkanlardan yararlanarak ışıkla karartmak ve namazdan sonra da tekrar perdeyi açarak ya da o karartmayı kapatarak ziyaretçilerin müşahedesine sunmak şeklinde bir uygulama yapacağız." dedi.

GÜNDEM 12.07.2020, 16:47
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Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında soruları yanıtladı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber canlı yayınında Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Erbaş, çocukluk ve gençlik yıllarındaki toplantı ve mitinglerde, "Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak." sloganının önemli bir yer edindiğini belirtti.

Erbaş, Ayasofya'nın, fethin en büyük sembolü olduğuna işaret ederek, vatandaşların çoğunluğunun Ayasofya'nın ibadete açılması kararını büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladığını aktardı.

Ayasofya Camisi'nde yapılacak düzenlemelere değinen Erbaş, şu bilgileri verdi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuyu çalıştı. İnşallah pazartesi günü son halini verecek. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Tabii Ayasofya 1453'ten önce yaklaşık bin yıllık bir kiliseydi. Tabii kiliselerde, özellikle Ortodoks kiliselerinde ikonalar, resimler bulunur. Ayasofya 1453'te ibadete açıldıktan bir müddet sonra süreç içerisinde onlar kapatılmış ve o şekilde ibadet yapılmış.

İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren ibadet yapmaya başladığımızda o resimlerin üzerini bir şekilde perdelemek ya da teknolojik imkanlardan yararlanarak ışıkla karartmak ve namazdan sonra da tekrar perdeyi açarak ya da o karartmayı kapatarak ziyaretçilerin müşahedesine sunmak şeklinde bir uygulama yapacağız. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da cevazı vardır, herhangi bir sakınca yoktur. İnşallah güzel bir sistemle bunu çözeceğiz."

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Erbaş, caminin isminde bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise caminin orijinal ismi olan "Ayasofya-i Kebir Camii" adıyla ibadete devam edilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin, "Davet gelirse Ayasofya'da namaza giderim." sözlerini değerlendiren Erbaş, "Bütün Müslümanlar davetlidir. İsim isim herhangi bir davet söz konusu değildir. Ezan, bütün Müslümanlar için bütün camilere umumi davet anlamı taşır zaten. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizi ezanla davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

24 Temmuz Cuma günü kılınacak namaza insanların maske ve mesafe kuralına dikkat ederek gelmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Tedbirlerle ilgili yarından itibaren hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Vakıflar Genel Müdürlüğü hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ekip çalışmalarına başlayacağız. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya'da güzel bir açılışla, cuma namazıyla ibadetlerimize başlayacağız." diye konuştu.

#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş #Ayasofya Cami #Ayasofya
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