banner86

banner85

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı haccına Türkiye'den 37 bin 770 kişinin gideceğini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biraz önce, ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kotası, kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecek." dedi.

GÜNDEM 19.04.2022, 10:34 19.04.2022, 10:42
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı haccına Türkiye'den 37 bin 770 kişinin gideceğini açıkladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için düzenlenen "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Dünyanın farklı ülkelerinden çizerlerin katıldığı sergide, "Ramazan, Doğruluk, Zekat" temasıyla üretilen eserlere yer verildi.

Sergi açılışına katılarak bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanını açıkladı.

Erbaş, hac kurasında çıkmış olmasına rağmen salgın dolayısıyla iki yıldır hacca gidemeyenlere müjde vererek, "Biraz önce, birkaç dakika önce ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kotası, kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecek. Bu müjdeyi sizlerle, sizler aracılığıyla hacca gitmek üzere hazırlanan kardeşlerimize ulaştırmak istiyorum. İnşallah yarın bakanlıklar arası kurulumuzla yapacağımız toplantıda detayları belirleyip milletimizle paylaşacağız." dedi.

"Hayatı güzelleştiren ahlaki erdemlerdir"

Sergideki eserlere de değinen Erbaş, "Sanat eseri, insanın kalbinin derinliklerindeki duygunun ifadesidir. Bizim medeniyetimizde sanat, insan ile bütünleşen değerlerdir, iyiliktir, sevgidir, çevreye duyulan saygıdır, doğruluktur, cömertliktir, insanı ve hayatı güzelleştiren ahlaki erdemlerdir." ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, hayatın her anının Allah'a bağlılık bilinci içinde geçmesinin, bu bağlılığın davranışlara aksetmesi anlamına geldiğini ve bu sebeple her müminin güzel ahlaklı olmak mecburiyetinde olduğunu belirterek, "Dinimiz bizlerden, güzel davranışlarda bulunmamızı, ahlakımızı güzelleştirmemizi istemektedir. Bizim medeniyetimiz, sevgi, merhamet, şefkat ve iyilik gibi insanı değerli kılan vasıflar üzerine kurulmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Açılışa katılanlara teşekkür eden Erbaş, "Sergiye eserleriyle katılan kardeşlerimizi, sanatçılarımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah ramazan günleri nice kardeşlerimizi, özellikle sanata kabiliyeti bulunan kardeşlerimizi bu sergiyi gezmeleri, ziyaret etmeleri için davet ediyorum." diye konuştu.

"Okumak, düşünmeye başlamaktır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da "okumak-yazmak" ve "yazmak-çizmek" söyleyişlerine değinerek, "Okumak, düşünmeye başlamaktır. Yazmak da öğrenmektir. Buna kültürümüzde tefekkür etmek de diyoruz. Okumak, yazmak, düşünmeye başlamak ve yazarak öğrenmek tefekkürdür. Ondan sonra bir de yazmak ve çizmek var. Yani öğrendiğinizi bir de çizerek anlatırsınız, ona da tasavvur diyoruz. Tasavvur etmeden bir şeyi gerçekleştirmek de mümkün değildir." dedi.

Sergide kültürün ve sanatın en önemli tarafı olan "çizmek" yani "tasavvur etmek" tarafının altının çizildiğini dile getiren Demircan, "Bu serginin en anlamlı tarafı çizgi tarafı. Eğer çizemiyorsak duygumuzu karşı tarafa çok iyi anlatamayız. Uzun bir makalede anlatamayacağınızı çizgilerle çok kısaca anlatma kabiliyetine sahibiz." diye konuştu.

Etkinliğe İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ile yerli ve yabancı çizerler ve sanatseverler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Dünya Çizerler Birliği tarafından ramazanın manevi ikliminin, doğruluk ve zekat kavramlarının dünyadaki karşılığını anlamak amacıyla düzenlenen sergide, 117 sanatçı, 305 eseriyle başvuru yaptı. Başvurulan eserlerden 50'si, sergilenmeye değer görülerek, 5 Mayıs'a kadar Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaret edilebilecek.

#Diyanet İşleri Başkanı Erbaş #Aksu Tv #hac #Umre
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Cadiz 32 31
17. Granada 32 29
18. Mallorca 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25