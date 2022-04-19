Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı haccına Türkiye'den 37 bin 770 kişinin gideceğini açıkladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için düzenlenen "Uluslararası Çizgilerle Ramazan" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Dünyanın farklı ülkelerinden çizerlerin katıldığı sergide, "Ramazan, Doğruluk, Zekat" temasıyla üretilen eserlere yer verildi.

Sergi açılışına katılarak bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanını açıkladı.

Erbaş, hac kurasında çıkmış olmasına rağmen salgın dolayısıyla iki yıldır hacca gidemeyenlere müjde vererek, "Biraz önce, birkaç dakika önce ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kotası, kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecek. Bu müjdeyi sizlerle, sizler aracılığıyla hacca gitmek üzere hazırlanan kardeşlerimize ulaştırmak istiyorum. İnşallah yarın bakanlıklar arası kurulumuzla yapacağımız toplantıda detayları belirleyip milletimizle paylaşacağız." dedi.

"Hayatı güzelleştiren ahlaki erdemlerdir"

Sergideki eserlere de değinen Erbaş, "Sanat eseri, insanın kalbinin derinliklerindeki duygunun ifadesidir. Bizim medeniyetimizde sanat, insan ile bütünleşen değerlerdir, iyiliktir, sevgidir, çevreye duyulan saygıdır, doğruluktur, cömertliktir, insanı ve hayatı güzelleştiren ahlaki erdemlerdir." ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, hayatın her anının Allah'a bağlılık bilinci içinde geçmesinin, bu bağlılığın davranışlara aksetmesi anlamına geldiğini ve bu sebeple her müminin güzel ahlaklı olmak mecburiyetinde olduğunu belirterek, "Dinimiz bizlerden, güzel davranışlarda bulunmamızı, ahlakımızı güzelleştirmemizi istemektedir. Bizim medeniyetimiz, sevgi, merhamet, şefkat ve iyilik gibi insanı değerli kılan vasıflar üzerine kurulmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Açılışa katılanlara teşekkür eden Erbaş, "Sergiye eserleriyle katılan kardeşlerimizi, sanatçılarımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah ramazan günleri nice kardeşlerimizi, özellikle sanata kabiliyeti bulunan kardeşlerimizi bu sergiyi gezmeleri, ziyaret etmeleri için davet ediyorum." diye konuştu.

"Okumak, düşünmeye başlamaktır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da "okumak-yazmak" ve "yazmak-çizmek" söyleyişlerine değinerek, "Okumak, düşünmeye başlamaktır. Yazmak da öğrenmektir. Buna kültürümüzde tefekkür etmek de diyoruz. Okumak, yazmak, düşünmeye başlamak ve yazarak öğrenmek tefekkürdür. Ondan sonra bir de yazmak ve çizmek var. Yani öğrendiğinizi bir de çizerek anlatırsınız, ona da tasavvur diyoruz. Tasavvur etmeden bir şeyi gerçekleştirmek de mümkün değildir." dedi.

Sergide kültürün ve sanatın en önemli tarafı olan "çizmek" yani "tasavvur etmek" tarafının altının çizildiğini dile getiren Demircan, "Bu serginin en anlamlı tarafı çizgi tarafı. Eğer çizemiyorsak duygumuzu karşı tarafa çok iyi anlatamayız. Uzun bir makalede anlatamayacağınızı çizgilerle çok kısaca anlatma kabiliyetine sahibiz." diye konuştu.

Etkinliğe İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ile yerli ve yabancı çizerler ve sanatseverler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Dünya Çizerler Birliği tarafından ramazanın manevi ikliminin, doğruluk ve zekat kavramlarının dünyadaki karşılığını anlamak amacıyla düzenlenen sergide, 117 sanatçı, 305 eseriyle başvuru yaptı. Başvurulan eserlerden 50'si, sergilenmeye değer görülerek, 5 Mayıs'a kadar Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaret edilebilecek.