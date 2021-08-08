Diyanet'ten umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

Başkanlığın sitesinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın yarından itibaren umre için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceği belirtildi. Buna göre, günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umreci ziyaret edebilecek.

Açıklamada, umreye gideceklerin Suudi Arabistan'da onaylı aşıları yaptırmış olmasının ön koşul olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin, Suudi Arabistan'da onaylı Covid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir.

Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır.

Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."