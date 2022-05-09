Diyanetten gençlere yönelik 'Kadrajımda Ayet Var' konulu fotoğraf yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Kadrajımda Ayet Var” başlığıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılan gençler, eserlerini bir ayetle ilişkilendirecek. Gençler böylece çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara ve canlı/cansız şeylere Kur'an-ı Kerim'in nazarıyla bakabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlere yönelik “Kadrajımda Ayet Var” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen yarışmaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren başkanlığın Kur’an kurslarında eğitim almış veya halen alan 15-25 yaşları arasındaki gençler katılabilecek.



Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada gençler, cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle çektikleri fotoğraflarla yarışacak. Yarışmacıların fotoğraf ve telif formunu kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine en geç 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar ulaştırması gerekiyor. Yarışma sonuçları, haziran ayı içerisinde ilan edilecek. Birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek yarışmada, mansiyon ödülü 1000, sergileme bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.