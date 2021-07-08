Diyarbakır annelerine destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 675'inci gününde sürüyor.

Çorlu'dan 11 gün önce bisikletle yola çıkan ve Diyarbakır'a ulaşan Taşyıldız, HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara desteklerini iletti.

Diyarbakır anneleri için destek çağrısı

Taşyıldız gazetecilere yaptığı açıkmalada şunları kaydetti;

Çocukları için eylem yapan aileler yalnız bırakılmamalı. Terörden yıllarca çok çekmiş bir ülkenin evladı olarak buraya gelmekten çok mutlu ve gururluyum. Herkes ailelere destek olmalı.

Umarım buradaki ailelerin tümü bir an önce evlatlarına kavuşur, ülkemiz terör belasından kurtulur. Bu annelerin hasreti bir an önce diner.

"Hep birlikte HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkartalım"

Aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın da kendilerine verdiği destekten dolayı Taşyıldız'a teşekkür ederek şunları kaydetti; Taşyıldız anne ve babaların feryadını duydu. Destek için de bisikletiyle kente geldi. İnşallah başka insanlara da örnek olur. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bizi ziyaret etsinler. Hep birlikte HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkartalım.