Diyarbakır'da Eren Kış-19 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da "Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.
GÜNDEM 03.02.2022, 15:10 03.02.2022, 15:17
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da "Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam 310 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın sürdürüleceği vurgulandı.
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