Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da "Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.