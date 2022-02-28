Diyarbakır'da Eren Kış-27 operasyonu başlatıldı
Diyarbakır'da 1070 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen operasyonu başlatıldı.
GÜNDEM 28.02.2022, 09:26
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel, 69 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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