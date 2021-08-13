Diyarbakır'da terör operasyonu: 59 gözaltı

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yapan 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

104 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, adreslerde bulunan 59 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 3 tüfek, 292 fişek ve birçok dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Bir ikamette Vergi Kanuna Muhalefet suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

29 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.