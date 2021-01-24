Diyarbakırlılar şehit Gaffar Okkan'ı unutmadı

Diyarbakır'da hizmetleriyle gönüllerde taht kuran, 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı.

GÜNDEM 24.01.2021, 14:37 24.01.2021, 15:04
Diyarbakırlılar şehit Gaffar Okkan'ı unutmadı

Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya geldi. 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun olup, İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atandı.

Çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, 1985'te ise şube müdürlüğüne terfi etti. 1986 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev alan Okkan, bu ilde 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edip, Kars Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Okkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

5 mesai arkadaşıyla şehit düştü

24 Ocak 2001'de saat 17.40 sularında Valilik binasına doğru seyir halindeyken Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda kurulan pusuda şehit olan Okkan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Okkan ile polisler Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da hain saldırıda şehit düştü.

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, yaptığı çalışmalarla Diyarbakırlıların sevgi ve saygısını kazandı.

İhtiyaç sahiplerine desteğini esirgemedi

Görev yaptığı süre boyunca birlik ve beraberliği pekiştiren, kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürdü. Okkan, 7'den 70'e her yaştan kişiyle kurduğu iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların gönlünde taht kurdu.

Fotoğraf: AA

Sokakta karşılaştığı vatandaşlara numarasını verdi

Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnafı ziyaret eden, sokakta karşılaştığı vatandaşlara cep telefonu numarasını veren şehit Okkan, zaman zaman makam aracıyla yolda gördüğü yaşlıları da evlerine bıraktı. Bu sayede talep ve sıkıntılarını iletme fırsatı bulan Diyarbakırlılar, sık sık emniyet müdürünü makamında ziyaret etti.

Kadın polisler ilk kez onun emriyle trafiği yönetti

Kadın polisler, Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle trafiği yönetti. İki küçük otomobil alan Ali Gaffar Okkan, mavi beyaz renklere boyattığı otomobillerde 2'şer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kayıp çocukları toplayıp ailelerine teslim etti, diğeri ise yürümekte zorlanan yaşlıları gidecekleri yerlere ulaştırdı.

Çocukları eğitime kazandırdı

Sokakta çalıştırılan çocukların sorunlarıyla da yakından ilgilenen Okkan, ailelerine destek vererek onların eğitimlerini sürdürmesini sağladı.

Gençleri terör örgütlerinden ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendiren Okkan, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımı yaptı.

Diyarbakırspor'un 1. Lig'e (Süper Lig) yükselmesi için uğraş veren Okkan, yoğun mesaisine rağmen adeta bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterdi.

Diyarbakırspor taraftarlarının, tribünlerden maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Okkan, Diyarbakır'a ve Diyarbakırspor'a karşı beslediği sevgiyi her platformda dile getirdi.

Okkan, Diyarbakırspor'a katkılarından dolayı dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi.

Fotoğraf: AA

142 çocuk Ali Gaffar ismini taşıyor

Ali Gaffar ismi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki polis meslek yüksekokulu, sokak, cadde ve salonlarda yaşatılıyor.

Diyarbakırlılar da gönüllerinde iz bırakan, sevgiyle yad ettikleri şehidine duyduğu sevgi ile çocuklarına onun ismi verdi.

Kentte "Ali Gaffar" ismini taşıyan 142 çocuktan bazısı, Okkan'ı her yıl ölüm yıl dönümünde Sakarya'daki mezarı başında yad ediyor.

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