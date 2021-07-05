Doğal fotoğraf mı filtreli fotoğraf mı?
Artık herkes genç, güzel, yakışıklı... Malum, filtreler çıktı, kimsede kusur kalmadı...
GÜNDEM 05.07.2021, 13:46 05.07.2021, 14:06
İşte bu aldatıcı oyunu bozmak için ilk adımı norveç attı.
Artık fotoğrafında filtre veya editleme yaptığı halde bunu açıkça belirtmeyen ünlülere para cezası uygulanacak.
Günümüzde ise filtresiz, efektsiz fotoğraf çekilip sosyal medyaya yükleyen sayısı neredeyse kalmadı.
Norveç’te ise bunun cezası var yasa ihlali yapanlara önce para devam ederlersede hapis cezası verilecek.
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