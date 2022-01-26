Doğal gaz krizinde Azerbaycan devrede! Türkiye'ye ilave gaz tedariki başladı

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak'tan itibaren Türkiye'ye doğal gaz girişini durdurması gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer almıştı. Hava şartlarından dolayı da konut tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasıyla beraber doğal gaz talebi artmış ve talebi karşılayabilmek için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin talebi doğrultusunda Azerbaycan devreye girdi.

AZERBAYCAN, TÜRKİYE'YE GÜNLÜK 5 MİLYON METREKÜP İLAVE GAZ SAĞLAYACAK

Azerbaijan Gas Supply Company, Ardahan'da bulunan Türkgözü giriş noktasından Türkiye'ye ilave gaz akışına başladı. Günlük en yüksek 5 milyon metreküpü bulması beklenen gaz tedarikinin, kısa süreli sağlanacağı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN BAŞVURUSUNA OLUMLU YANIT VERİLDİ

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, bugün yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gaz tedariki konusunda Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildi. Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, SOCAR Enerji Ticaret AŞ, bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, şubatta günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı hakkı kazanmıştı.

İRAN GAZI KESMİŞ, SANAYİ VE SANTRALLERDE KISITLAMAYA GİDİLMİŞTİ

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.