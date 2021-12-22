Dolandırıcılık sayıldı! Araçta kilometre oyunu yapan kişiye hapis istemiyle dava

İkinci el piyasası hareketliği, kilometre oyunu ise yeni değil; satış öncesi yapılan oyun sadece 2 dakikalarını alıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kilometreci İsa Usta, vatandaşların kilometre oyununa kanmaması için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.