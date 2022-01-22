Doları düşürecek yeni hamle geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Toplantıya çok sayıda ekonomist ve akademisyen katıldı. Bakan Nebati'nin, toplantıda Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Bakan Nureddin Nebati'nin toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu ifade ettiği belirtildi. Bakan Nebati, model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdiğini belirti.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT

Bakan Nureddin Nebati'nin kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde 'Kur Korumalı TL Mevduat' gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdikleri söylediği öğrenildi. Nebati, TL Mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı. Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini ifade ettiği vurgulandı.

KDV DÜZENLEMESİ

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri adımlardan da bahsettiği belirtilen Bakan Nebati'nin, proje bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisi'nde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını vurguladığı öğrenildi. Toplantı sonrası konuklara tek tek söz veren Bakan Nebati, tüm katılımcıların görüş, öneri ve sorunları dinledi.

"BU GÖRÜŞMENİN SIK SIK TEKRARLANMASI TARAFTARIYIM"

Toplantı sonrası konuşan ekonomist Hikmet Baydar, "Piyasanın en çok önem verdiği konulardan biri biliyorsunuz güven. Bu toplantıda sayın bakan gereken tüm bilgileri açıkladı. Son derece samimi bir görüşme geçti. Bu toplantıda neredeyse herkes içini döktü. Bakan bizim kafamızda olan muallaklıkları gidermeye çalıştı. Son derece başarılıydı. Bizler de düşüncelerimizi kendisine ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşmeydi. Bu görüşmenin sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler önümüze hep bir kur riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarda böyle riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabiliyor" dedi.

Çok verimli bir toplantı geçirdiklerini söyleyen portföy şirketi yöneticisi Bora Doğanay ise, "Sayın bakanın pozitif enerjisiyle biz de bu yeni program hakkında detaylı olarak bilgilenmiş olduk. Biz de sektör olarak görüşlerimizi ve beklentilerimiz ilettik" diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI YENİ FİNANSAL ENSTÜRÜMAN AÇIKLAYACAK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti" dedi.