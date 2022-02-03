Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Yunanistan askerleri tarafından giysileri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 19'a yükseldi.
GÜNDEM 03.02.2022, 13:00
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır."
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