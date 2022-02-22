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Dosta güven, düşmana korku veriyorlar!

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Komando İhtisas Kursuna katılan "dağların aslanları"nın nefes kesen eğitimleri dosta güven, düşmana korku veriyor.

GÜNDEM 22.02.2022, 14:09
Dosta güven, düşmana korku veriyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri "dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin baş kahramanlarından komandolar zorlu eğitimlerden geçtikten sonra operasyon bölgelerine gidiyor. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen subay ve astsubaylar, yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursu bitirmek için zorlu eğitimlerden geçiyor. Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, eğitimlerde gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

SIZMA HAREKATIYLA DÜŞMAN YOK EDİLİYOR

Eğitimler kapsamında düşman bölgesine sızma harekatı yapan komandolar, önce keşif yaptı. Düşman unsurlara yakalanmamak için geçilmesi çok zor olan dağlık ve ormanlık araziyi kullanan askerler, harekat öncesi kum havuzu ya da kum sandığı olarak da tabir edilen düşman hedefleri ile gidecekleri güzergahların minyatür haritasının yer aldığı model arazide plan yaptı. Burada tim komutanının verdiği emirle harekete geçen komandolar ormanlık araziyi fark edilmeden aşarak düşmanın bulunduğu topraklardaki hedeflere başarıyla sızdı. Komandolar, yoğun silah atışı ve bombalar altında düşmanın lojistik üssüne ulaşarak muharebe kabiliyetini yok etti.

Hiç beklemedikleri yerden vurdukları düşman kuvvetlerinin aldığı tüm önlemeleri saf dışı bırakan komandoların sızma harekatı nefes kesti. Eğitimlerde Yazılı Kanyon'da iple köprü kurarak su üzerinden geçen komandolar, yaralı askerleri de su üzerinde kurulan ip düzeneğiyle geçirmeyi başardı.

TUZAKLARI İHA EDİP BARİKATLARI GEÇTİLER

Dondurucu soğukta tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, karlı arazi üzerinde oluşturulan meskun mahal eğitim arazisinde düşman tuzaklarını da imha etti. Mayın imha köpeklerinin de eşlik ettiği komandolar, barikatları geçip evlerdeki, çatılardaki, tünellerdeki teröristleri başarılı bir şekilde yok etti.

'KAPLAN, ÖRÜMCEK, KALÇA'

Komandolar, kurs kapsamında Eğirdir Gölü kenarına 2002'de Türk mühendisler tarafından inşa edilen 76 metre uzunluğundaki "çok maksatlı kule" de eğitim görüyor. Komandolar kuleden "kaplan", "örümcek" ve "kalça" adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor. Komandolar bu eğitimlerle operasyon bölgesine hızlıca inme, bina ve sarp kayalık arazilerdeki mağara operasyonlarında hedefe hızlıca ulaşma kabiliyeti kazanıyor. Burada ileri dağcılık eğitimi de alan komandoların cesaret ve öz güvenlerinin gelişmesi hedefleniyor.

'KOMANDO ANDI' OKUDULAR

Eğitimlerde komutanlarından tam not alan komandolar, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da Türk ordusunun komando andını okudu. Eğitimler sonunda her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe ulaşan komandolar, ülkenin güvenliğini tehdit eden düşman unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne serdi.

#dağların aslanları #nefes
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