Moda dünyasının önemli isimleri ve moda takipçilerin bir araya geleceği etkinlikte DOSXX markası geceye damgasını vuracak.



Moda dünyası ve tasarımcıların her zaman yanında olan İskur Group, Denizli Fashion Week’in 5. sezon ana sponsoru oluyor.





Denizli Fashion Week 5’inci sezonunda, e-ticaret pazarında da adını duyuran DOSXX markası modanın kalbine çıkmaya hazırlanıyor.



22 Ekim’de düzenlenecek olan Denizli Fashion Week İlkbahar / Yaz 2022 koleksiyonunda moda etkinliklerinin markası DOSXX olacak.





