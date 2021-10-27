DOSXX markası modanın kalbine emin adımlarla ilerliyor

İskur Group’un ana sponsorluğuyla ev sahipliği yaptığı Denizli Fashion Week'in 5'inci sezonuna DOSXX markası damga vurdu!

GÜNDEM 27.10.2021, 17:33
DOSXX markası modanın kalbine emin adımlarla ilerliyor

Denizli Fashion Week’in İlkbahar / Yaz 2022 koleksiyonunda moda etkinliklerinde yerini alan DOSXX markası ürünleri, moda takipçileri ve moda dünyasının önemli isimlerinin beğenisine sunuldu.

Moda dünyasının nabzını tutan ve güncel tasarımların öncü ismi DOSXX, Denizli Fashion Week’te yerini aldı.

E-ticaret pazarında adını altın harflerle duyuran DOSXX markası, modanın kalbine emin adımlarla ilerliyor.

Bu özel gecede İskur Group İdari İşler Müdürü Recep Kurt, moda dünyasının önemli isimlerine DOSXX markası adına plaket takdim etti.

Kurt burada Denizli Fashion Week’e katkılarından dolayı, Denizli Tekstil Ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya’ya, Denizli Fashion Week 2021 (DFW 21) Kreatif Direktörü Özlem Süer’e ve Fashion Week Moda Editörü Ümit Temürçin’e plaket takdim etti.

#Denizli Fashion Week #DOSXX MARKASI #İskur Group #Aksu Haber #Aksu TV Haber #Aksu Tv
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Athletic Bilbao 10 17
8. Rayo Vallecano 10 16
9. Barcelona 9 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 10 13
12. Villarreal 10 12
13. Mallorca 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2