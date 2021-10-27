Denizli Fashion Week’in İlkbahar / Yaz 2022 koleksiyonunda moda etkinliklerinde yerini alan DOSXX markası ürünleri, moda takipçileri ve moda dünyasının önemli isimlerinin beğenisine sunuldu.

Moda dünyasının nabzını tutan ve güncel tasarımların öncü ismi DOSXX, Denizli Fashion Week’te yerini aldı.

E-ticaret pazarında adını altın harflerle duyuran DOSXX markası, modanın kalbine emin adımlarla ilerliyor.

Bu özel gecede İskur Group İdari İşler Müdürü Recep Kurt, moda dünyasının önemli isimlerine DOSXX markası adına plaket takdim etti.

Kurt burada Denizli Fashion Week’e katkılarından dolayı, Denizli Tekstil Ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya’ya, Denizli Fashion Week 2021 (DFW 21) Kreatif Direktörü Özlem Süer’e ve Fashion Week Moda Editörü Ümit Temürçin’e plaket takdim etti.