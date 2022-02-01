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Dövizden TL'ye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek

Merkez Bankası, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarının Türk lirasına çevrilerek açabileceği YUVAM hesaplarına ilişkin usul ve esasları belirledi.

GÜNDEM 01.02.2022, 12:33 01.02.2022, 13:14
Dövizden TL'ye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Buna göre, YUVAM hesaplarının vadeleri ve bu hesaplara dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparaya sağlanacak ilave getiri oranları, Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslar ile belirlenecek. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.

Söz konusu hesap, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek açılabilecek. Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadiyle alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde, aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

Vade sonu işlemleri

Tebliğ ile YUVAM hesaplarına geçiş kapsamında vade sonu işlemlere ilişkin hükümler de belirlendi. Bu kapsamda, vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kurunda, YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak. Vade sonunda, hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında katılım bankacılığı esasları geçerli olacak.

Öte yandan vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca hesap sahibine ödenecek. Vadeden önce çekim yapılması durumunda, Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.

#Merkez Bankası #Döviz #TL #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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