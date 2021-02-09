DSÖ'den AstraZeneca koronavirüs aşısına destek
Dünya Sağlık Örgütü dün, Güney Afrika'nın koronavirüs mutasyonuna karşı etkinliği konusundaki endişeler nedeniyle aşılama programını erteledikten sonra, AstraZeneca aşısının koronavirüs salgınına karşı küresel mücadelede hala hayati bir araç olduğunu vurguladı.
GÜNDEM 09.02.2021, 09:30 09.02.2021, 11:10
DSÖ aşı programı Covax ile birlikte Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'nu (CEPI) yöneten Richard Hatchett, AstraZeneca aşısının mutasyon üzerindeki etkinliği konusunda "Bu aşıyı reddetmek için çok erken" dedi. DSÖ'nün koronavirüs salgını hakkında iki haftada bir düzenlenen düzenli basın toplantısında konuşan Hatchett, "Elimizdeki araçları olabildiğince etkili bir şekilde kullanmak kesinlikle çok önemli" dedi.
MUTASYONA KARŞI ETKİSİZ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Diğer yandan Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde yapılan bir denemede, aşının, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonun neden olduğu hafif ila orta derecede Covid-19'a karşı yalnızca "minimum" koruma sağladığı sonucuna varıldı.
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