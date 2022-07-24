Düğün yemeğinden zehirlenen 78 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM 24.07.2022, 21:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğüne katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.
Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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