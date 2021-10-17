Düğünde akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı

zmir'in Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan düğün salonunda, Alican Ö. ile Nursena C. çiftinin düğününe, iddiaya göre damat tarafının husumetli akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavga gölge düşürdü.

TARLAYA ÇEKİLEN DUVAR, HUSUMET GETİRDİ

1 yıl önce köylerinde bulunan bir tarlaya çekilen duvardan dolayı aralarında husumet oluşan akraba Ö. ve D. aileleri düğünün sonlarına doğru tartıştı.

TARTIŞMADA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Servet Daşdan (23), Uğur D., Nusret D. ve Cevat D. ile Yavuz Ö., Kenan Ö., Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y.'nin (30) karıştığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

DAMAT DAHİL 6 KİŞİ YARALANDI

Davetlilerin korku ve panik içerisinde kaçmaya çalıştığı kavga sırasında Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö., Cevat D. ve damat olduğu belirtilen Alican Ö. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Polis ekipleri düğün salonunda güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Servet Daşdan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Servet Daşdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Servet Daşdan'ın ölüm haberine alan yakınları ise hastaneye akın etti. Polis hastane ve çevresinde önlem alırken, savcının incelemesinin ardından Daşdan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerince düğün salonu ve çevresinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili Hasan Ali Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.