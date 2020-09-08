Düğünler iptal oldu, gelinlikler elde kaldı!

Evlilik planı yapan birçok çift düğünü ertelemek zorunda kaldı. Düğünlerin iptal olmasıyla birlikte gelinlikçilerde kepenkleri kapatmaya hazırlanıyor.

Düğün sektörüne bağlı birçok iş yer ve işletmeler bu sezonu böylelikle kapattıklarını duyurdu.