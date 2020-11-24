Düğünlere korona ayarı! Evlilik organizasyonları artık 18.30’da sona erecek

İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen son genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik yapıldı.

GÜNDEM 24.11.2020, 15:30 24.11.2020, 20:47

Eskiden 22’ye kadar süren düğünler yeni kısıtlamaların ardından artık sabah 10.00’da başlangıç sayılarak akşam da 18.00-18.30’a kadar düğünler bitirilmiş olacak.

Kahramanmaraş düğün salonları dernek başkanı Mehmet Ekberoğlu düğün sahiplerinin ve işletmecilerin mağdur olmamaları açısından fiyatları aşağı çektiklerini kaydetti.

#İçişleri Bakanlığı #düğün #koronavirüs #Kahramanmaraş
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