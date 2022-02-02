Dulkadiroğlu Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Dulkadiroğlu Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
GÜNDEM 02.02.2022, 13:19 02.02.2022, 17:14
Belediye Başkanvekili ali arif yenipınar’ın başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Eski tutanak özetlerinin okunarak onaylandığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki ay toplanmak üzere meclise ara verildi.
Namaz Vakti 02 Şubat 2022
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|23
|36
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|23
|36
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|22
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|O
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|45
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|36
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|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
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|21
|26
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|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
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|20
|8
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|O
|P
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|23
|57
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|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
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|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
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|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
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|22
|24
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|23
|23
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|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
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|21
|11