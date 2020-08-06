Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 19 milyonu aştı!
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 19 milyonu geçti, 700 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 200 bini geride bıraktı.
Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 884 bine, can kaybı 159 bin 523'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 455 bini geçti.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 759 bine, can kaybı 95 bin 78'e çıktı, iyileşen sayısı 1 milyon 912 bin 319 olarak kaydedildi.
Rusya'da vaka sayısı 861 bin 423'e yükselirken, can kaybı 144 artarak 14 bin 351 olarak kayıtlara geçti, 661 bin 471 kişi iyileşti.
YUNANİSTAN’DA KOVİD-19 TEDBİRLER ARTIRILDI
Yunanistan’da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler uygulanması kararlaştırıldı. Yarından itibaren Yunan-Bulgar sınırındaki Promahona Sınır Kapısı dışında tüm kara sınır kapıları 23.00-07.00 saatlerinde kapalı tutulacak.
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