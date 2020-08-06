Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 19 milyonu aştı!

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 884 bine, can kaybı 159 bin 523'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 455 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 759 bine, can kaybı 95 bin 78'e çıktı, iyileşen sayısı 1 milyon 912 bin 319 olarak kaydedildi.

Rusya'da vaka sayısı 861 bin 423'e yükselirken, can kaybı 144 artarak 14 bin 351 olarak kayıtlara geçti, 661 bin 471 kişi iyileşti.

YUNANİSTAN’DA KOVİD-19 TEDBİRLER ARTIRILDI

Yunanistan’da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler uygulanması kararlaştırıldı. Yarından itibaren Yunan-Bulgar sınırındaki Promahona Sınır Kapısı dışında tüm kara sınır kapıları 23.00-07.00 saatlerinde kapalı tutulacak.