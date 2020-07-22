Dünyada KOVID-19 salgınında son durum

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (KOVID-19) iyileşenlerin sayısı 9 milyonu aştı. Virüse yakalananların sayısı ise 15 milyon 7 bin 125'e ulaştı.

GÜNDEM 22.07.2020, 00:39 22.07.2020, 15:51
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Dünyada KOVID-19 salgınında son durum

KOVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 9 milyon 10 bin 122 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 865 bin 263), Brezilya (1 milyon 409 bin 202), Hindistan (752 bin 393), Rusya (562 bin 384), Şili (306 bin 816), Peru (245 bin 81), İran (242 bin 351), Meksika (222 bin 68), Güney Afrika (208 bin 144) ve Pakistan (208 bin 30) oldu.

Türkiye’de iyileşenlerin sayısı 204 bin 11’e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan KOVID-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde KOVID-19 vaka sayısı 15 milyon 5 bin 328’e ulaşırken, virüs nedeniyle 616 bin 471 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 15 milyonu geçti

KOVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 15 milyon 7 bin 125'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 12 bin 188 kişi KOVID-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 129 bin 53), Hindistan (1 milyon 194 bin 85), Rusya (783 bin 328), Güney Afrika (381 bin 798), Peru (357 bin 681), Meksika (349 bin 396), Şili (334 bin 683), İspanya (313 bin 274), İngiltere (295 bin 817), İran (278 bin 827), Pakistan (266 bin 96), Suudi Arabistan (255 bin 825) ve İtalya (244 bin 752) oldu. Türkiye'deki vaka sayısı 221 bin 500'e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Bangladeş (210 bin 510), Kolombiya (204 bin 5), Almanya (203 bin 846), Fransa (177 bin 338), Arjantin (130 bin 774), Kanada (111 bin 508), Katar (107 bin 430), Irak (97 bin 159), Endonezya (89 bin 869), Mısır (89 bin 78), Çin (83 bin 693), İsveç (78 bin 166), Ekvador (74 bin 620), Kazakistan (73 bin 468) ve Filipinler (70 bin 764)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan KOVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde KOVID-19 salgını nedeniyle 616 bin 508 kişi hayatını kaybetti.

KOVID-19'a yakalanan 9 milyon 13 bin 381 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 5 milyon 377 bin 236 aktif vaka bulunuyor.

#koronavirüs #dünya #yaşam #Vaka #çlüm #pandemi
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