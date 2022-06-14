Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmaları değerlendirdi!
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi küresel krizlerin neden ve sonuçlarını ele aldı
GÜNDEM 14.06.2022, 17:25 14.06.2022, 17:37
Yaptığı Analizler ve Farklı Bakış Açıları ile Türkiye’de Yüzbinlerce İnsanın Yakından Takip Ettiği ve Bu Alanda Tek İsim Olan ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi dünya ekonomilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda dünya genelinde yaşanan olaylara ve bu bağlı yaşanan ekonomik dalgalanmalar hakkında stratejik bilgileri aktardı.
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