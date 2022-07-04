Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele aralıksız sürerken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden, yüreğimizi yakan bir haber geldi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu bir askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

"Asil milletimize başsağlığı dileriz"

Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Düzce'ye şehit ateşi düştü

Şehit olan Serhat Bal’ın, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Ahmet Bal’a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

3 kardeşin en küçüğüydü

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal’ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi.