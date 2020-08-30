Düzenli bakım yapılmazsa hararet motorunuzu da cebinizi de yakabilir!
Artan hava sıcaklıkları insanları etkilediği kadar gündelik yaşamda kullandığımız araçlarımızda olumsuz etkiliyor. Özellikle sıcak havalarda araçların en büyük sorunu ise hararetin artması olarak görülüyor.
GÜNDEM 30.08.2020, 11:27 30.08.2020, 11:51
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Özellikle yaz döneminde sıkça duyduğumuz ve basit bir problem gibi gelse de hararet yapan motor, gerekli çözümler uygulanmazsa büyük sıkıntılar yaşatabilir.
Hararet göstergesinde yüksek seviyeleri görmek veya araçtan çıkan dumanlar, hararet yaptığının habercisidir ve acilen müdahale edilmesi gerekir.
Kahramanmaraş oto sanayi sitesinde motor ustası olan Seydi Tuğrul yaz döneminde karşılaştıkları en büyük sorunun araçlarda hararet olduğunu söyledi.
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