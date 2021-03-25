E-ticaretle kullanımı oldukça yaygınlaştı! Kripto para ve sanal paranın farkı nedir?

Yaygınlaşan internet kullanımı geleneksel ticaret kavramında değişikliklere neden olup hayatımıza yeni uygulamalar ve yeni kavramlar kazandırdı. Bu uygulamalardan biri de e-ticarettir.

E-ticaretle birlikte insanlar para yerine alternatif ödeme şekillerine yöneldi. Ekonomik ve bilimsel gelişime paralel olarak paralarda soyutlandı. Özellikle son yıllarda dijital ve sanal paranın kullanımı dikkat çekici bir şekilde yaygınlaştı.

Bitcoin bunun en dikkate değer örneklerinden biridir. Bitcoin; açık kaynaklı bir kod olarak üretilmiş kriptolu bir dijital ve bağımsız para birimidir.

Sanal para ise bilgilerin tek bir merkezde toplandığı bir para türüdür.

Çoğunlukla bir birinden ayırt edilemeyen bu iki tür parayı KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şerbetçi Aksu Haber’e anlattı.