Ebeveynler dikkat! Duş alırken...

Özellikle yetişkin biriyle günde en az 2 kere şampuan tüterek duş alıyor.



Öte yandan çalışan anne-baba çocuklarına da bu doğrultu da saatlerce duş aldırıyor.

Peki, bu durum çocuklarda ne gibi zararlara sebep oluyor ve ailelerin nelere dikkat etmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hülya Nazik “aileler çocuklarını yaz aylarında her gün ama kış aylarında ise hafta da bi kaç gün yıkayabilirler. Özellikle lif vb. şeyleri de kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü çocukların vücutların kaşınmaya veya çeşitli yaralara sebep olabiliyor. Bilmedikleri konu da mutlaka bir dermatoloğa danışmanlarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.