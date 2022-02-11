Eczanelerden tabela vergisi alınacak

Ülke genelinde bulunan 26 bin eczaneyi ilgilendiren yeni karar Danıştay'dan geldi.

Eczane tabelaları ve eczane girişlerinde bulunan 'E' logosunun reklam maksadı olduğuna kanaat edildi.

Danıştay'ın aldığı reklam kararının ardından eczanelerin tabelaları ve logoları, vergiye tabii oldu.

"ECZANELER, KAMU SAĞLIĞI İÇİN FAALİYET GÖSTEREN SAĞLIK KURULUŞUDUR"

Daha önce esnaf gibi tabela vergisi ödeyen esnaf için Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) tarafından açılan davada, eczanelerin kamu sağlığının korunmasına yönelik faaliyet gösteren sağlık kuruluşları olduğuna dikkat çekilmişti.

Yerel mahkemelerde başlayan davanın üst mahkemelere taşınmasıyla çeşitli kararlar ortaya çıktı.

FARKLI KARARLAR ÇIKTI

Samsun Bölge İdare Mahkemesi kanunda istisna olmadığı için vergi alınması yönünde karar verirken, Ankara ve İstanbul bölge idare mahkemeleri vergi alınmaması yönünde kararlar verdi.

LOGODAN AYRI, TABELADAN AYRI VERGİ TALEBİ

Aykırı kararların sonuca bağlanması için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna başvuruldu. Kurul, belediyelerin eczanelerden hem tabela hem de ‘E' logosu için ayrı ayrı vergi almalarına kesin onay verdi. 19 Ocak 2022 tarihli karar oy çokluğuyla alındı.

YILLIK EN FAZLA 450 LİRA OLACAK

Yeni kararla, 2018'den bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczaneler şimdi hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi alınacak. 4 metrelik ‘eczane' tabelası için yıllık vergi en fazla 450 TL olacak.