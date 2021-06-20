Edirnekapı Şehitliği’nde Babalar Günü buruk geçti

İstanbul’da, şehit aileleri Babalar Günü dolayısı ile sabah saatlerinden itibaren Eyüpsultan ilçesinde bulunan Edirnekapı Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Çocuklarını ziyarete gelen babalar, evlatlarının mezarları başında dualar etti.

Şehit olan evlatlarının mezarlarını sulayan babalar, duygusal anlar yaşadı.

2011 yılında Hakkari’de şehit olan oğlu Piyade Er Ercan Doğrukartal için şehitliğe gelen baba Coşkun Doğrukartal, acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

“20 YAŞINDAYDI DAHA”

Doğrukartal, “O bize gelemiyor, biz ona geldik. Acısı büyük. Yapacak bir şey yok. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah intikamı alınmıştır.

Oğlum 20 yaşındaydı daha. Çok seviyordum. O da beni çok severdi, annesinden çok beni severdi. Bir şey olunca anne demez, baba derdi.

Babalar Günü'nde biz ona geldik. Onun da Babalar Günü kutu olsun.” sözlerini kaydetti.

“O GELEMEYİNCE BİZ GELDİK”

2007 yılında Şırnak’ta, girdiği çatışmada yaralanan başka bir asker arkadaşını korumak isterken şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz’un babası Hikmet Yavuz evladını gözyaşları içinde andı.

Yavuz, duygularını şu ifadeler ile dile getirdi:

"Babalar Günü'nde o gelemeyince biz geldik. Çatışma sırasında arkadaşlarını kurtarmak isterken şehit düştü. 4 asker şehit, 18 askerde yaralanmıştı o çatışmada. Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok.

O her zaman kalbimizde içimizde. Unutmak mümkün değil zaten. Ölünceye kadar da bizimle yaşayacak zaten."

“O DA BABA OLABİLİRDİ”

Anne Emine Yavuz da gözyaşlarını tutamayarak, "Oğlum da belki baba olurdu. Evliydi, belki o da baba olabilirdi. 1,5 yıllık evliydi. Mekânı cennet olsun.” dedi.