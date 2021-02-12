Ege'de fırtına çatıları uçurdu, otomobil ters döndü

Balıkesir ve İzmir'de hortum ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Fırtına nedeniyle bazı vatandaşlar yaralandı. Maddi olarak birçok yerde zarar oluştu. Çeşme Alaçatı'da bir otomobil fırtına sonucu ters döndü.

GÜNDEM 12.02.2021, 11:20 12.02.2021, 18:47

Kuvvetli rüzgar ve fırtına Ege'de yaşamı olumsuz etkiledi. Balıkesir ve İzmir'de oluşan hortumla beraber çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü.

Bölgede çok sayıda tekne de zarar gördü. Birçok yerde maddi hasar meydana geldi.

20 araçta hasar oluştu

Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.

Ege'de fırtına çatıları uçurdu, otomobil ters döndü

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, binaların çatısının yola ve çevreye saçıldığını söyledi.

Bazı araçların da hasar gördüğünü belirten Ergin, "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor" diye konuştu.

Fırtına sonucu hafif şekilde yaralananların olduğu bilgisi mevcut. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ege'de fırtına çatıları uçurdu, otomobil ters döndü

Alaçatı'da hortum oluştu

Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu.

Olay yerine ekipler sevk edildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger meydana gelen fırtına ve hortuma ilişkin açıklama yaptı.

Köşger "Bu gece 21.30 civarında Çeşme-Alaçatı ve Urla’da kuvvetli yağış dolu ve hortum nedeniyle maddi hasar oluşmuş ve 16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevkedilmiş olay arkadaşlarımızca yakınen takip edilmektedir" dedi.

Ege'de fırtına çatıları uçurdu, otomobil ters döndü

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bir inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine vinç devrilmesi sonucu 9, toplamda 16 vatandaşımız yaralandı" açıklamasını yaptı.

Bölgede ayrıca 3 tekne de battı. 

Çanakkale’de dolu yağdı

Çanakkale’de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ege'de fırtına çatıları uçurdu, otomobil ters döndü

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamadı. Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

Sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza büründü.

#İzmir #hortum #Ege #AFAD #hava durumu
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