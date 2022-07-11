Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'ya gelen yerli turistler, turistik merkezlerin sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
GÜNDEM 11.07.2022, 12:18 11.07.2022, 14:00
Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Muğla ve ilçelerinde sahillerde yoğunluk dikkati çekti.
Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.
Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girmeyi tercih etti. Kimileri de Akyaka`dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.
Fethiye ilçesinde tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi`ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girdi, güneşlendi.
Bodrum ilçesine gelenler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
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