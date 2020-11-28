EGM'den sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama!
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgelerin sahte olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 28.11.2020, 22:10
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '' Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz.'' denildi.
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