EGM'den sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '' Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz.'' denildi.



