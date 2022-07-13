Egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmakta geç kalmayın

Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince yönetmelikle belirlenmiş olan trafiğe kayıtlı araçların egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor.

Bu muayene ile zararlı gazların çevreye olan etkisini en aza indirgemek amaçlanır.

Egzoz emisyon pulu almadan önce araçların katalizör ve konvektörlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten İstasyon yetkilisi mehmet tepebaşı, şunları söyledi.