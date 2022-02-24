Ehliyet alacak vatandaşlar dikkat!

Sürücü belgesi almak için ödenen kurs ve harç ücretlerine yılbaşında yapılmıştı. O zamma bu kez de akaryakıt fiyatları eklendi.

Zamlı fiyatlardan etkilenmek istemeyen vatandaşların 11 Mart tarihinden önce sürücü kurslarına başvurmaları gerekiyor.