Ekrem İmamoğlu'ndan Babacan ve Karamollaoğlu'na 'Kanal İstanbul' sunumu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a, Kanal İstanbul konusunda bilgilendirdi. Toplantı, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

GÜNDEM 23.07.2020, 17:20 23.07.2020, 17:32
22

Projenin çevre, şehirleşme, finans, uluslararası hukuk ve olası depremler açısından sıkıntıları olduğunu vurgulayan Babacan, konuyu Montrö Antlaşması’na getirdi.

Babacan, Dışişleri Bakanlığı döneminde yaşanan Rusya-Gürcistan savaşının Montrö garantörlüğünde çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekti.

BABACAN: “KARADENİZ, SADECE BİZİM DENİZİMİZ DEĞİL”

Yaklaşık yarım saat süren sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Babacan, Kanal İstanbul projesinin çevre, şehirleşme, finans, uluslararası hukuk ve olası depremler açısından yeterince analiz edilmediğini vurguladı.

 Projenin güvenlik açısından da çeşitli sıkıntılar doğurabileceğine dikkat çeken Babacan, konuyu Montrö Antlaşması’na getirerek şunları söyledi:

“Akdeniz, Karadeniz, sadece bizim denizimiz değil. Pek çok ülke var kıyısı olan. Yapılacak çalışmaların bütün bu bölgenin, bütün bu coğrafyanın içinin rahat edeceği bir zeminde başlatılması lazım. Montrö Antlaşması Karadeniz’de uzun vadeli güvenlik ve istikrarın bir anlamda garantörü olan bir anlaşma. Bu projenin, Montrö Antlaşması perspektifiyle de çok iyi çalışılması lazım.”

BABACAN: “‘BEN YAPTIM, OLDU’ YAKLAŞIMI YANLIŞ”

Böylesine özel ve çok boyutlu bir projenin bağımsız, tarafsız bir şekilde, bilimsel temellere dayanarak çok iyi analiz edilmesi gerektiğinin altını çizen Babacan, “Eğer bütün bu analizler doğru şeyler söylüyorsa, ardından da sosyal taraflarla görüşülmesi lazım. Bu konuda bir toplumsal mutabakat var mı? Toplumsal mutabakatın bir arayışı lazım. Tabii yüzde yüz bir toplumsal mutabakat sağlayamazsınız; ama en azından bunun bir arayışı lazım. ‘Ben yaptım, oldu’ şeklinde bir yaklaşım, usul, son derece yanlış. Ancak biz şunu görüyoruz: Her gün, her ay maalesef yeni bir gündem ülkemize hâkim oluyor. Şöyle bir kazıyıp altına baktığınız zaman pek çok yönden aslında ülkeyi ikiye ayırma çabası var. Bu proje kapsamında da İstanbul’u ikiye ayırma çabası var. Öyle gündem maddeleri oluşturuyorlar ki; ‘Bu tarafta mısınız, o tarafta mısınız? Tarafını seç…’ İşi bu noktaya getirmemek lazım. Yani, ‘Projeden yana mısın, projeden karşı mısın’ diye ikiye bölerek, kutuplaştırarak yönetmemek lazım. Biz böyle bir siyaset tarzına kökten karşıyız. Karşıtlıklar üzerinden siyasete karşıyız” diye konuştu.

#Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan #İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu #Kanal İstanbul
Yorumlar (0)
29°
açık
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
İmsak 03:43
Güneş 05:22
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 19:56
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 37 78
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. Brighton 37 38
16. West Ham 36 37
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25