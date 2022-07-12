El freni çekilmeyen otomobil yayaların arasına daldı

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 13.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi.

Mardin’den İstanbul’a gelen Oktay Aktaş, burada bir arkadaşı sayesinde araç kiraladı. Aktaş ardından otomobili, semtteki bir cadde üzerinde iki refüj arasına park etti.

El frenini çekmeden araçtan inen Aktaş ardından markete girdi. Aktaş, içeriye alışveriş yaptığı esnada park halindeki araç bir anda kaymaya başladı.

Metrelerce geri giden otomobil, o esnada minibüs bekleyen yayaların arasına daldı.