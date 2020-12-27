Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde hissedildi

Elazığ, güne büyük bir sarsıntıyla uyandı.

Kentin merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 15.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin saat 09.37'de meydana geldiği açıklandı.

AFAD AÇIKLADI

AFAD tarafından detayları açıklanan depremin, Bingöl, Diyarbakır, Batman gibi çevre illerden de hissedildiği belirlendi.

BAKAN SOYLU BİLGİ VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede şimdilik bir sorunla karşılaşılmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

"EKİPLER TARAMALARA DEVAM EDİYOR"

Soylu'nun açıklamalarında, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor." ifadeleri yer aldı.