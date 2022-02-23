Elazığ'da Eren Kış 26 Operasyonu başladı
Elazığ’da 870 personelin katılımıyla Eren Kış -26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz operasyonu başlatıldı.
GÜNDEM 23.02.2022, 09:20 23.02.2022, 10:18
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve dışında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Elazığ’da Eren Kış -26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz operasyonunun baylatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla operasyonlar sürdüğü vurgulandı.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 870 personel katılıyor.
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