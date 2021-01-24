Elazığ Depremi'nin üzerinden 1 yıl geçti

24 Ocak 2020'de saatler 20.55'i gösterdiğinde Elazığ, 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Sivrice olan depremde 41 kişiyi hayatını kaybetti, binin üzerinde insan yaralandı.

Türkiye'nin dört bir yanından ekiplerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sonrasında hasar tespit çalışması yürütüldü. Depremzedelerin yaralarını sarmak için hummalı bir çalışma başlatıldı.

3 bin konut vatandaşlara teslim edildi

Deprem sırasında yıkılan binaların yanı sıra zarar gören binalar da sonradan yıkıldı. Devletin başlattığı seferberlikle kent geneli adeta inşaat şantiyesine çevrildi. 20 bin depreme dayanıklı ev yapılması planlandı. Hızla tamamlanan konutlar da hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 3 bin kadar konutu tamamlayıp vatandaşlara teslim ettiklerini söyleyerek, şunları anlattı:

"İnşallah kısa bir süre sonra, zannediyorum bir 3-4 hafta süresince diğer 5 bin konutun da bitirilmesi neticesinde vatandaşlarımıza kurayla teslim edeceğiz. Dolayısıyla 8 bin konutu da bu süreçte bitirmiş olacağız."

Malatya'da da hasar gören yapılar yıkıldı

Yapımı süren diğer konutlar ise yıl içerinde sahiplerine teslim edilecek. Yeniden imar edilen deprem bölgesi artık hem daha güvenli hem de daha modern görünümlü.

Elazığ Depremi'nden etkilenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da da hasar gören yapılar tek tek yıkıldı, yerlerine yenileri yapıldı.