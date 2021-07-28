Elbistan Festivali’nde fotoğraf paylaşan 250 kişiye filmi bileti hediye

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, önceki gün başlayan Elbistan Festivali’nde ilginç resimler çekip #ElbistanFest heşteki (hastag) ile paylaşan 250 kişiye ‘15/07 Şafak Vakti’ filmi için sinema bileti hediye edeceklerini söyledi.

Elbistan’da bir hafta sürecek ve 7 ünlü sanatçının sahne alacağı Elbistan festivali her gün birbirinden değişik etkinlik ve ünlü sanatçıların sahne almasıyla devam ediyor.

On binlerce kişinin korona virüs önlemleri kapsamında katıldığı festivalde, ilginç fotoğraflar çekip #ElbistanFest heşteki (hastag) ile paylaşanlar arasında yapılacak kura çekimi ile 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen insanların konu edildiği ‘15/07 Şafak Vakti’ filmi için sinema bileti hediye edilecek.

Sosyal ve kültürel etkinlikler ile Elbistan’ın tanınırlık ve ekonomisini güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, festivalde ilginç fotoğraf çekip paylaşan 250 kişiye 15/07 şafak vakti filmi için sinema bileti hediye edeceklerini söyledi.

15 Temmuz ruhunun canlı tutulması ve o gece yaşananların unutulmaması için bu ve benzeri etkinlikleri de vesile ederek tüm vatandaşları filmi izlemeye davet eden Başkan Gürbüz: “Türkiye 15 Temmuz 2016 yılında hain terör örgütü Fetö üyelerince hain darbe girişimine maruz kalmıştı. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halkımız sokağa çıkarak kanlı darbe girişimini önlemiştir. Halkımızın kahramanlığının anlatıldığı ‘15/07 Şafak Vakti’ filminin Elbistanlı insanlar tarafından da izlenmesini sağlamak için festivalimize katılarak belirlediğimiz heştek ile ilginç fotoğraflar paylaşan 250 kişiye sinema bileti hediye edeceğiz.” ifadelerini kullandı.