Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarıyla ilgili, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." açıklamasında bulundu.
GÜNDEM 08.11.2021, 20:15 08.11.2021, 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." açıklamasında bulundu.
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