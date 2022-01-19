Elektrik tasarrufu için yapılması gerekenler!

Evlerde alınacak küçük tedbirlerle hem bütçeyi hem de kaynaklarımızı korumak mümkün hale gelebiliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan elektrik ustası Alaattin Alabacak, çamaşır ve bulaşık makinası gibi cihazların akşam saatlerinde çalıştırılması gerektiğini söyleyerek, LED ampullerinde elektrik faturasını düşürmede önemli rol oynadığını ifade etti.