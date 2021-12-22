Elektrikli battaniye kullanırken dikkat!
Kış aylarında bizleri hızlıca ısıtan, konforlu ve rahatlatıcı bir sıcaklık sunan ürünlerin başında elektrikli battaniyeler geliyor.
GÜNDEM 22.12.2021, 14:23 22.12.2021, 17:58
Daha önce bu ürünleri hiç kullanmamış kişilerin tehlikeli olduğunu düşündüğü elektrikli battaniyeler, doğru şekilde kullanıldığı zaman herhangi bir tehlikesi bulunmuyor.
Elektrikli battaniyeler doğru kullanılmadığı zaman tehlikeli olabileceğini söyleyen Esnaf Ahmet Sami Özdöşemeci: “Elektrikli battaniyeyle yatağınızı ısıttıktan sonra kapatıp öyle uyuyun. Sabaha kadar açık bırakmayın.” ifadelerini kullandı.
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