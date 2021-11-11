Elektrikli battaniye kullanırken dikkat!

Kahramanmaraş’ta kış ayına yaklaştığımız şu günlerde gündüz havalar sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde geçse de akşamları soğuk hava kendini iyiden iyiye gösteriyor.

İnsanlar da soğuğa karşı çeşitli ısıtıcılarla önlemine alarak soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı kendilerini koruyor.

Gece yatarken sıcak bir yatakla karşılaşmak isteyenler ise ‘Elektrikli Battaniye’ ile bu sorunu çözüyor.

Kentte manifaturacılık yapan Ahmet Sami Özdöşemeci, Elektrikli Battaniye kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları Aksu Haber’e anlattı.